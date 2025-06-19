HRAI: за первые шесть дней войны в Иране были убиты 639 человек

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRAI), базирующаяся в Вашингтоне, заявила, что располагает данными о 639 убитых и 1329 раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Иране, начиная с 13 июня.

В сообщении HRAI утверждается, что 263 погибших были мирными гражданами, 154 военными или сотрудниками иных силовых структур. По остальным погибшим идентификации пока нет.

Отметим, что данные HRAI сомнительны. На чем основаны утверждения о количестве погибших мирных граждан и военных, непонятно. За последние сутки, судя по отчету HRAI, в Иране были убиты 54 человека и ранены только трое.

Тем не менее, отчеты HRAI, цитируются многими ведущими СМИ, включая агентство Associated Press.