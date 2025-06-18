x
18 июня 2025
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 22:36
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Выходите на улицы": взломан эфир государственного телеканала Ирана

ЦАХАЛ
Война с Ираном
Иран
Израиль
время публикации: 18 июня 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:07
"Выходите на улицы": взломан эфир государственного телеканала Ирана
соцсети

Иранские СМИ сообщают о проблемах с вещанием, возникших у государственного телеканала Ирана вечером 18 июня.

Эфир телеканала был прерван кадрами массовых акций протеста, проходивших в Иране в прошлом, которые сопровождались надписью: "Вставайте и выходите на улицы".

Когда телеканал вернулся в эфир, его ведущий предупредил зрителей: "Если у вас возникли проблемы с приемом передач или вы видите неуместные сообщения при просмотре различных каналов, это вызвано вмешательством противника в спутниковый сигнал".

Телеканал IRIB передал, что взломано было только спутниковое вещание.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 июня 2025

Fars: при атаке Израилем телецентра в Тегеране погибли три человека
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

ЦАХАЛ объяснил удар по зданию государственного телеканала Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

Министр обороны подтвердил нанесение удара по "Управлению пропаганды" иранского режима
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июня 2025

Израиль нанес удар по редакции иранского государственного телеканала