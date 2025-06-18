"Выходите на улицы": взломан эфир государственного телеканала Ирана
время публикации: 18 июня 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:07
Иранские СМИ сообщают о проблемах с вещанием, возникших у государственного телеканала Ирана вечером 18 июня.
Эфир телеканала был прерван кадрами массовых акций протеста, проходивших в Иране в прошлом, которые сопровождались надписью: "Вставайте и выходите на улицы".
Когда телеканал вернулся в эфир, его ведущий предупредил зрителей: "Если у вас возникли проблемы с приемом передач или вы видите неуместные сообщения при просмотре различных каналов, это вызвано вмешательством противника в спутниковый сигнал".
Телеканал IRIB передал, что взломано было только спутниковое вещание.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025