"Выходите на улицы": взломан эфир государственного телеканала Ирана

Иранские СМИ сообщают о проблемах с вещанием, возникших у государственного телеканала Ирана вечером 18 июня.

Эфир телеканала был прерван кадрами массовых акций протеста, проходивших в Иране в прошлом, которые сопровождались надписью: "Вставайте и выходите на улицы".

Когда телеканал вернулся в эфир, его ведущий предупредил зрителей: "Если у вас возникли проблемы с приемом передач или вы видите неуместные сообщения при просмотре различных каналов, это вызвано вмешательством противника в спутниковый сигнал".

Телеканал IRIB передал, что взломано было только спутниковое вещание.