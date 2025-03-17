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Мир

Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов

США
Дональд Трамп
Хуситы
время публикации: 17 марта 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 18:21
Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов
AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Иран вовсе не потерял контроль над хуситами, а стоит за каждой их атакой, снабжая террористов деньгами и оружием, делясь с ними данными разведки.

"Каждый выстрел, произведенный хиситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием Ирана, и Иран будет нести за это ответственность и пожинать последствия, и эти последствия будут ужасными", – написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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