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Ближний Восток

В Турции арестован мэр Стамбула, основной политический противник Эрдогана

Турция
время публикации: 19 марта 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 08:51
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, основного политического противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В Стамбуле перекрыты некоторые дороги, и на четыре дня запрещено проведение любых демонстраций.

Также в Турции ограничен доступ к социальным сетям X, YouTube, YouTube и TikTok.

Помимо Имамоглу прокуратура выдала ордера на арест еще 100 человек, включая бизнесменов и журналистов.

Аресту предшествовало решение Стамбульского университета аннулировать диплом Имамоглу от 1990 года, лишая его возможности баллотироваться в президенты (одним из условий является наличие академической степени).

Имамоглу, один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, дважды обходил кандидатов, поддерживаемых Эрдоганом, на выборах мэра Стамбула, и должен быть выбран в ближайшее время на должность председателя партии.

Действующий председатель партии Озгур Озел заявил, что арест Имамоглу является "попыткой переворота против нашего будущего президента

Ближний Восток
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