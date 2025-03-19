В Турции арестован мэр Стамбула, основной политический противник Эрдогана

Полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, основного политического противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В Стамбуле перекрыты некоторые дороги, и на четыре дня запрещено проведение любых демонстраций.

Также в Турции ограничен доступ к социальным сетям X, YouTube, YouTube и TikTok.

Помимо Имамоглу прокуратура выдала ордера на арест еще 100 человек, включая бизнесменов и журналистов.

Аресту предшествовало решение Стамбульского университета аннулировать диплом Имамоглу от 1990 года, лишая его возможности баллотироваться в президенты (одним из условий является наличие академической степени).

Имамоглу, один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, дважды обходил кандидатов, поддерживаемых Эрдоганом, на выборах мэра Стамбула, и должен быть выбран в ближайшее время на должность председателя партии.

Действующий председатель партии Озгур Озел заявил, что арест Имамоглу является "попыткой переворота против нашего будущего президента