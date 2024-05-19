Поиски разбившегося вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси прекращены

В связи с плохими погодными условиями на месте предполагаемого крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие официальные лица, поисково-спасательная операция временно прекращена.

Спасательный вертолет, который пытался совершить посадку неподалеку от предполагаемого места крушения, был вынужден оставить эти попытки и вернуться на базу. На месте крушения стоит густой туман, видимость не превышает пяти метров.

Напомним, ранее в воскресенье МВД Ирана сообщил, что один из трех вертолетов, на которых находились высокопоставленные руководители страны, "совершил жесткую посадку" на северо-западе Ирана. С вертолетом была потеряна связь. По всей видимости, именно на этом вертолете находился президент.