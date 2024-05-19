На месте крушения вертолета президента Ирана плохие погодные условия, судьба Раиси неизвестна

16 поисково-спасательных бригад направились к месту предполагаемого крушения вертолета, на котором мог находиться президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Они летели из города Джульфа на границе с Азербайджаном.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило, что "один из вертолетов делегации совершил жесткую посадку", а также сообщило, что с вертолетом пропала связь. Спасательная операция осложнена неблагоприятными погодными условиями на месте предполагаемого крушения. Речь идет о гористой местности, поросшей лесом, куда сложно добраться.

Информации о том, кто именно находился на борту вертолета, пока нет, о судьбе президента Ирана также ничего не известно. Сообщается, что колонна из трех вертолетов следовала из Тегерана в Баку, когда один из вертолетов совершил "вынужденную жесткую посадку". Спутники Эбрагима Раиси связались с центром управления полетами и сообщили о происшествии.