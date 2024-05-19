x
19 мая 2024
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2024
|
19 мая 2024
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На месте крушения вертолета президента Ирана плохие погодные условия, судьба Раиси неизвестна

время публикации: 19 мая 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 17:29
На месте крушения вертолета президента Ирана плохие погодные условия, о судьбе Раиси неизвестно
Соцсети

16 поисково-спасательных бригад направились к месту предполагаемого крушения вертолета, на котором мог находиться президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Они летели из города Джульфа на границе с Азербайджаном.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило, что "один из вертолетов делегации совершил жесткую посадку", а также сообщило, что с вертолетом пропала связь. Спасательная операция осложнена неблагоприятными погодными условиями на месте предполагаемого крушения. Речь идет о гористой местности, поросшей лесом, куда сложно добраться.

Информации о том, кто именно находился на борту вертолета, пока нет, о судьбе президента Ирана также ничего не известно. Сообщается, что колонна из трех вертолетов следовала из Тегерана в Баку, когда один из вертолетов совершил "вынужденную жесткую посадку". Спутники Эбрагима Раиси связались с центром управления полетами и сообщили о происшествии.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2024

Разбился вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, его жизнь "под угрозой"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2024

Президент Ирана: "Если Израиль нападет, от него ничего не останется"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 апреля 2024

Раиси: "Мы атаковали командные центры врага"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2024

Путин и Раиси обсудили "ответный удар" Ирана по Израилю