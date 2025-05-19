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Ближний Восток

Иран выразил протест Великобритании в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже и терроре

шпионаж
Иран
Террористы
Великобритания
время публикации: 19 мая 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 12:18
Иран выразил протест Великобритании в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже и терроре
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Временный поверенный в делах Великобритании в Иране был вызван в министерство иностранных дел Исламской республики, где ему выразили протест в связи с арестом нескольких иранцев по подозрению в шпионаже. Иран называет эти дела политически мотивированными.

17 мая Лондонский суд предъявил обвинения в шпионаже трем иранцам, проживавшим в британской столице и арестованным 3 мая. Мужчины в возрасте от 39 до 55 лет – нелегальные мигранты, прибывшие в королевство в 2016-2022 году. Их шпионская деятельность велась с августа 2024 по февраль 2025 года.

В тот же день были арестованы пять иранцев, которые, согласно подозрениям, готовили террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Как сообщает "Аль-Арабия", они были отпущены из-под стражи, однако следствие по данному делу продолжается.

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