Иран выразил протест Великобритании в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже и терроре

Временный поверенный в делах Великобритании в Иране был вызван в министерство иностранных дел Исламской республики, где ему выразили протест в связи с арестом нескольких иранцев по подозрению в шпионаже. Иран называет эти дела политически мотивированными.

17 мая Лондонский суд предъявил обвинения в шпионаже трем иранцам, проживавшим в британской столице и арестованным 3 мая. Мужчины в возрасте от 39 до 55 лет – нелегальные мигранты, прибывшие в королевство в 2016-2022 году. Их шпионская деятельность велась с августа 2024 по февраль 2025 года.

В тот же день были арестованы пять иранцев, которые, согласно подозрениям, готовили террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Как сообщает "Аль-Арабия", они были отпущены из-под стражи, однако следствие по данному делу продолжается.