Аргентина уведомила UNIFIL о выходе из состава миротворческих сил в Ливане

Во вторник, 19 ноября, Аргентина уведомила UNIFIL о своем выходе из состава миротворческих сил на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Аргентина попросила своих военных вернуться домой", – заявил представитель UNIFIL Андреа Тененти, переадресовав все вопросы журналистов правительству Аргентины.

За последние месяцы в результате обстрелов на юге Ливана были ранены более 20 "синих касок". Ответственность за большую часть атак UNIFIL возлагает на Израиль. Израиль, в свою очередь, утверждает, что "Хизбалла" использует силы UNIFIL в качестве "живого щита" и рекомендовал эвакуировать военнослужащих миротворческой миссии ради их безопасности.

Во вторник, 19 ноября, министерство обороны Италии заявило, что позиция итальянских военных в составе UNIFIL подверглась восьми ракетных обстрелам. ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовал результаты своего расследования, согласно которому обстрел велся из района Аль-Малькия, расположенного к северу от позиций "синих касок".