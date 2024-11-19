Минобороны Италии обвинило "Хизбаллу" в обстреле миротворцев на юге Ливана

Министерство обороны Италии сообщило, что позиция итальянских военных в составе миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) подверглись восьми ракетным обстрелам.

В заявлении министерства говорится, что в результате обстрелов нет потерь, однако пятеро военнослужащих находятся под наблюдением врачей в медпункте базы.

Италия сперва обвинила в обстреле израильских военных. Но затем выяснилось, что ракеты были запущены с точки, находящейся севернее позиции миротворцев. И, по всей видимости, были запущены боевиками "Хизбаллы" или связанной с ней группировки.

29 октября на юге Ливана были ранены восемь австрийских военнослужащих UNIFIL в результате попадания ракеты "Хизбаллы".