Генсек "Хизбаллы" отложил выступление в связи с угрозой для его безопасности

Заместитель председателя политического руководства "Хизбаллы" сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что новый генеральный секретарь организации Наим Касем отложил запланированное выступление в связи с угрозой для его безопасности.

По всей видимости, Наим Касем намеревался прокомментировать ведущиеся при посредничестве США переговоры о прекращении огня с Израилем.

По информации "Аль-Джазиры", о предстоящем выступлении генсека "Хизбаллы" было объявлено вскоре после того, как специальный представитель администрации США Амос Хохштейн заявил, что "существует реальная возможность положить конец войне между "Хизбаллой" и Израилем".