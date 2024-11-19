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Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" отложил выступление в связи с угрозой для его безопасности

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 19 ноября 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 20:06
Генсек "Хизбаллы" отложил выступление в связи с угрозой для его безопасности
Wikipedia.org, Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News Agency

Заместитель председателя политического руководства "Хизбаллы" сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что новый генеральный секретарь организации Наим Касем отложил запланированное выступление в связи с угрозой для его безопасности.

По всей видимости, Наим Касем намеревался прокомментировать ведущиеся при посредничестве США переговоры о прекращении огня с Израилем.

По информации "Аль-Джазиры", о предстоящем выступлении генсека "Хизбаллы" было объявлено вскоре после того, как специальный представитель администрации США Амос Хохштейн заявил, что "существует реальная возможность положить конец войне между "Хизбаллой" и Израилем".

Ближний Восток
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