Арагчи: "Любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет отвечать за это"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что "любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет отвечать за это".

Его заявление является, по сути, комментарием к словам президента США Джо Байдена, накануне в Берлине заявившего, что знает, каким образом и когда именно Израиль собирается атаковать Исламскую республику.