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Ближний Восток

Арагчи: "Любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет отвечать за это"

время публикации: 19 октября 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 09:56
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
AP Photo/Frank Franklin II

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что "любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет отвечать за это".

Его заявление является, по сути, комментарием к словам президента США Джо Байдена, накануне в Берлине заявившего, что знает, каким образом и когда именно Израиль собирается атаковать Исламскую республику.

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