Экстремисты разгромили в Багдаде офис саудовского телеканала, назвавшего лидеров ХАМАСа террористами

В ночь на 19 октября в Багдаде группа экстремистов с флагами "Хизбаллы", ХАМАСа, ООП и Ирака, а также с портретами Насраллы, ворвалась в офис саудовского телеканала MBC.

В нападении в основном участвовали молодые мужчины.

В результате действий экстремистов офис телеканала MBC был разгромлен, причинен значительный ущерб оборудованию.

Поводом для нападения стал тот факт, что в эфире MBC лидеры ХАМАСа и "Хизбаллы" были названы "террористами".