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Ближний Восток

Экстремисты разгромили в Багдаде офис саудовского телеканала, назвавшего лидеров ХАМАСа террористами

время публикации: 19 октября 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 06:49
Экстремисты разгромили в Багдаде офис саудовского телеканала, назвавшего лидеров ХАМАСа террористами
Соцсети

В ночь на 19 октября в Багдаде группа экстремистов с флагами "Хизбаллы", ХАМАСа, ООП и Ирака, а также с портретами Насраллы, ворвалась в офис саудовского телеканала MBC.

В нападении в основном участвовали молодые мужчины.

В результате действий экстремистов офис телеканала MBC был разгромлен, причинен значительный ущерб оборудованию.

Поводом для нападения стал тот факт, что в эфире MBC лидеры ХАМАСа и "Хизбаллы" были названы "террористами".

Ближний Восток
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