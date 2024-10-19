ХАМАС после ликвидации Синуара: выборы преемника и судьба заложников

Яхья Синуар – глава политбюро ХАМАСа, главный вдохновитель и организатор нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года – мертв. Это поворотный момент в войне между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, который может повлиять в целом на ситуацию в регионе. Однако предсказать, как будут развиваться события – непросто. Неизвестно, как смерть Синуара отразится на судьбе израильских заложников. Многое зависит от того, кто займет место Синуара, и от степени контроля преемником ситуации в секторе Газы. Дальше начнется поиск ответов на другие вопросы. О том, как видят ситуацию ведущие арабские СМИ – в материале Newsru.co.il.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Судьба ХАМАСа без Синуара

Структура ХАМАСа предусматривает выживаемость движения в случае смены или ликвидации его лидеров. И после Синуара ХАМАС не прекратит свое существование. Однако большинство арабских СМИ и экспертов считают, что смерть Синуара – это удар по движению, прежде всего по ХАМАСу в секторе Газы, от которого оправиться будет непросто.

Синуар стал главным символом "сил сопротивления", который смог нанести самый серьезный удар по Израилю с момента основания "Исламского движения сопротивления", и таким останется в памяти палестинцев, даже тех, кто не является сторонником ХАМАСа. Он тот человек, кто лучше многих в ХАМАСе понимал психологию израильтян и сумел развернуть движение в сторону Ирана. Но самое главное – Синуар стал связующим звеном между политическим руководством ХАМАСа и его военными лидерами, в первую очередь в секторе Газы. Это стало особенно важно после 7 октября 2023 года и подтвердилось в избрании Синуара на пост главы политбюро в августе 2024-го.

Источники саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" говорят, что без Синуара процесс принятия решений будет сложнее и медленнее, особенно в том, что касается координации между политическими лидерами в Катаре и полевыми командирами в Газе.

После уничтожения Синуара любому человеку, который возьмет на себя руководство ХАМАСом после него, будет чрезвычайно трудно согласиться на прекращение огня, считают эксперты "Аш-Шарк аль-Аусат". Однако многое зависит от регионального контекста – в первую очередь от того, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Еще один аспект – внутрипалестинские договоренности.

В начале октября в Каире прошли очередные переговоры между ФАТХом и ХАМАСом, которые пытались договориться об управлении сектором Газы после войны. Тогда из этого опять ничего не вышло. Теперь ситуация может измениться.

ХАМАС на перепутье. И есть несколько сценариев, которым он может следовать.

Первый – избрание главы политбюро изнутри сектора Газы. Многие эксперты считают, что это будет демонстрацией непреклонности ХАМАСа и подтверждение его курса на продолжение борьбы с Израилем. Второй сценарий – лидер, который находится за пределами сектора, предварительно расценивается как готовность ХАМАСа к переговорам. Правда вопрос – насколько лидеры ХАМАСа, находящиеся за рубежом, могут влиять на ситуацию внутри сектора Газы. Судьба заложников и вопрос о прекращении огня остаются в руках полевых командиров ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе, есть ли между ними единство и координация – неизвестно. Именно поэтому некоторые эксперты говорят, что переговоры о сделке с ХАМАСом после смерти Синуара станут еще более трудными. Но есть и те, кто считает, что в условиях хаоса в Газе есть шанс спасти хотя бы часть заложников, учитывая, что Синуар был непреклонен в этом вопросе, ставя жесткие и почти невыполнимые условия Израилю.

В то же время гибкость представителей ХАМАСа, находящихся за рубежом, весьма спорна. Многие из них считаются сторонниками продолжения активного сопротивления Израилю. Так лидер ХАМАСа в секторе Халиль аль-Хайя в сделанном в пятницу заявлении в связи со смертью Синуара подчеркнул, что ХАМАС будет продолжать действовать до "создания палестинского государства на всей палестинской территории со столицей в Иерусалиме" и заложники не вернутся "пока не прекратится агрессия и Израиль не уйдет из сектора Газы". Однако окончательные выводы можно будет делать только после избрания нового главы политбюро.

Кто станет преемником Синуара?

Яхья Синуар возглавлял ХАМАС меньше двух с половиной месяцев. Напомним, что о его назначении на пост главы политбюро ХАМАСа вместо убитого в Тегеране Исмаила Ханийи стало известно 6 августа. Выбор ХАМАСа был неожиданным. Имя Синуара не звучало среди кандидатов, которые активно обсуждались в экспертной среде, в том числе в арабских СМИ. Объяснялось это тем, что он не может покинуть сектор Газы из-за войны, тогда как традиционно глава политбюро всегда занимался внешними связями ХАМАСа и находился за границей. Однако внутри ХАМАСа решили иначе и, судя по заявлениям источников внутри движения, Синуар был избран на пост главы политбюро единогласно. Это стало демонстрацией единства между политическим и военным руководством ХАМАСа, солидарности с палестинцами в секторе Газы, а также показательным жестом в адрес Израиля – никаких компромиссов не будет.

Теперь ХАМАС вновь стоит перед выбором, при этом набор кандидатов на пост главы политбюро с августа практически не изменился.

Чаще всего называют три имени:

Халиль аль-Хайя – один из основных переговорщиков ХАМАСа и формальный глава движения в Газе, правда в последнее время он живет за пределами сектора.

Халид Машаль – бывший глава политбюро ХАМАСа, отвечающий сейчас за руководство зарубежным крылом движения. Ливанскими СМИ сообщалось, что именно он стал временно исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАСа – "до выборов". Но это сомнительно.

Мухаммад Синуар – младший брат Яхьи Синуара и один из командиров военного крыла ХАМАСа "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам". Ключевой из тех, кто еще жив. Считается еще более радикальным и жестоким, чем его старший брат. Именно он организовал в 2006 году похищение Гилада Шалита, в обмен на которого спустя пять лет из израильской тюрьмы был отпущен Яхья Синуар и еще более тысячи палестинских террористов.

Среди других называемых кандидатов: Муса Абу Марзук – первый глава политбюро ХАМАСа, Захэр Джабарин – гендиректор движения, а также Мухаммад Исмаил Даруиш – глава Совета шуры ХАМАСа, органа, который должен избрать нового главу политбюро. До этого момента формальное руководство ХАМАСа осуществляет именно Даруиш.

Особо в составлении списка потенциальных преемников Синуара отличился сайт телеканала "Аль-Джазира", который включил туда Мухаммада Дэйфа и Маруана Иссу (главаря "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассама" и его заместителя, о ликвидации которых ранее заявлял Израиль). О смерти Дейфа ЦАХАЛ объявил 1 августа, а о ликвидации Иссы сообщалось еще в середине марта. Однако ХАМАС до сих пор не подтвердил смерть обоих и, соответственно, "Аль-Джазира" внесла их в список потенциальных кандидатов на пост главы политбюро, причем на первых местах, как имеющих особые заслуги в борьбе с Израилем. Еще один официально не подтвержденный ХАМАСом покойник – член политбюро движения Рухи Муштаха, близкий к Синуару, также попал в список "Аль-Джазиры". Среди других имен телеканал, как и большинство других арабских СМИ, называет Мухаммада Синуара и Халиля аль-Хайю, а также добавляет к списку еще двоих кандидатов.

Это:

- Махмуд аз-Захар – бывший глава МИДа в правительстве, сформированном ХАМАСом в 2006-2007 годах и один из самых радикальных игроков в политическом руководстве ХАМАСа. Правда после 7 октября 2023 года о нем ничего не было слышно.

- Мухаммад Шабана – один из командиров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассама", командующий батальоном "Рафах", среди заслуг которого создание сети туннелей на юге сектора Газы.

Такой разброс имен демонстрирует, что от ХАМАСа ждут любых сюрпризов, при этом никто точно не знает, что происходит внутри движения и кто из лидеров террористов всё ещё жив.

С учетом неожиданного избрания Синуара в августе, гадать сейчас бессмысленно. Остается ждать. Выбор, который сделает ХАМАС, покажет, готова ли эта террористическая организация к капитуляции и хотя бы к переговорам, или же намерена продолжать вооруженное сопротивление в Газе.