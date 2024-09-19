Глава МИД Великобритании призвал граждан Соединенного Королевства покинуть Ливан

Вечером 19 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал граждан Соединенного Королевства покинуть Ливан "пока это возможно".

"Мое послание гражданам Великобритании в Ливане: уезжайте, пока существует такая возможность. Высокий уровень напряженности, и ситуация может быстро ухудшиться", – написал он в Х-блоге.

Ранее Дэвид Лэмми провел телефонную беседу с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и выразил глубокую озабоченность ростом напряженности на ливано-израильской границе. Он сообщил, что в ходе разговора обсуждалась необходимость переговоров и поиск дипломатических решений для восстановления безопасности вдоль "голубой линии".