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Ближний Восток

Глава МИД Великобритании призвал граждан Соединенного Королевства покинуть Ливан

время публикации: 19 сентября 2024 г., 20:56 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 20:56
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми
AP Photo/Frank Augstein, Pool

Вечером 19 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал граждан Соединенного Королевства покинуть Ливан "пока это возможно".

"Мое послание гражданам Великобритании в Ливане: уезжайте, пока существует такая возможность. Высокий уровень напряженности, и ситуация может быстро ухудшиться", – написал он в Х-блоге.

Ранее Дэвид Лэмми провел телефонную беседу с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и выразил глубокую озабоченность ростом напряженности на ливано-израильской границе. Он сообщил, что в ходе разговора обсуждалась необходимость переговоров и поиск дипломатических решений для восстановления безопасности вдоль "голубой линии".

Ближний Восток
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