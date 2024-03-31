Выборы в Турции: противники Эрдогана ведут в Стамбуле и Анкаре

Согласно предварительным данным, противники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана смогли удержать свои позиции на проходящих в стране выборах в местные органы власти. Глава государства ранее заявлял, что для него они станут последними.

После обработки почти половины бюллетеней нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу набирает 50,05% голосов избирателей. Второе место у кандидата от Партии справедливости и развития Мурата Курума, который получает 41,21% голосов.

В Стамбуле также ведет нынешний градоначальник, представитель оппозиции Мансур Яваш. По первоначальным данным, он набирает около 58% голосов. Его основной противник, глава столичного района Кечиорен Тургут Алтынок, получает около 34%.

Сторонники Яваша и Имамоглу уже начали праздновать победу. Правящая партия приложила значительные усилия, чтобы вернуть себе пост мэра Стамбула. Согласно последним опросам общественного мнения, разница между двумя кандидатами не превышала статистической погрешности.

Крупнейший город Турции во многом воспринимался как арена борьбы за будущее страны. Возвращение к власти Партии справедливости и развития означало бы победу проводимой Эрдоганом политики, продвигающей "традиционные исламские ценности".