В результате удара ЦАХАЛа в Бейруте был ликвидирован командир "Хизбаллы", отвечавший за палестинцев

Источник, близкий к "Хизбалле", сообщил французскому информационному агентству AFP, что в результате удара израильских ВВС по зданию в районе Дахия на юге Бейрута был убит Хасан Бадир – высокопоставленный командир "Хизбаллы", отвечавший за "палестинское досье".

В момент атаки Хасан Бадир находился дома вместе со своей семьей.

В ночь на 1 апреля ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС в Бейруте, в районе Дахия, атаковали террориста "Хизбаллы", который руководил боевиками ХАМАСа и помогал им в подготовке нападения на мирных израильтян. "Террорист представлял реальную и непосредственную угрозу, поэтому ЦАХАЛ и ШАБАК осуществили атаку с целью устранения угрозы", – сказано в заявлении.

Телеканал "Аль-Маядин" подтвердил, что среди убитых в результате этой атаки есть некий активист "Хизбаллы".

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о трех убитых и семи раненых в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии.

Авиаудар был точечным: повреждены верхние три этажа здания, при этом нижние этажи не пострадали, хотя во многих окнах вылетели стекла. Также повреждено множество автомобилей на стоянке под домом.

Предыдущий удар ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии был осуществлен вечером 28 марта. Тогда была атакована инфраструктура для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла". Кроме того, на юге Ливана были атакованы штабы, военная инфраструктура, пусковые ракетные установки и боевики террористической организации "Хизбалла".

Атаки были осуществлены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля. "Хизбалла" заявляла о своей непричастности к обстрелу. Власти Ливана также утверждали, что "Хизбалла" не была причастна к ракетному обстрелу израильской территории. Были задержаны некие "сирийцы и палестинцы", подозреваемые в осуществлении ракетной атаки.