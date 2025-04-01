"Кан": новый сирийский режим становится все большей угрозой Израилю

В Израиле с обеспокоенностью следят за последними действиями новой администрации Сирии, возглавляемой президентом Ахмадом аш-Шараа. Как отмечает "Кан", после его прихода к власти были выпущены из тюрем активисты ХАМАСа и "Исламского джихада", оказавшиеся там при Башаре Асаде.

Многие из них возобновили террористическую деятельность. При этом Иран, заинтересованный в сохранении своего влияния в Сирии, решил оказать поддержку ХАМАСу и "Исламскому джихаду", готовящим из Сирии теракты против Израиля.

В Израиле напоминают, что новый президент Сирии – лидер террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", известный как Абу Мухаммад аль-Джулани. Цитируемый "Кан" источник заявляет, что он враг, а не партнер по диалогу. По его словам, аль-Джулани – исламист в галстуке, который занимается налаживанием отношений с Западом, одновременно поощряя теракты против Израиля.