Иракский премьер осудил израильское вмешательство в Сирии

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани провел первый телефонный разговор с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Иракский политик осудил израильские удары по сирийской территории.

"Ирак выступает против сионистского вторжения в Сирию, поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет. Ирак выступает против иностранного вмешательства в сирийские дела", – сообщил глава правительства.