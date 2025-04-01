Иракский премьер осудил израильское вмешательство в Сирии
время публикации: 01 апреля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:34
Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани провел первый телефонный разговор с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Иракский политик осудил израильские удары по сирийской территории.
"Ирак выступает против сионистского вторжения в Сирию, поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет. Ирак выступает против иностранного вмешательства в сирийские дела", – сообщил глава правительства.