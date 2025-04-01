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Ближний Восток

Иракский премьер осудил израильское вмешательство в Сирии

Сирия
время публикации: 01 апреля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 13:34
Иракский премьер осудил израильское вмешательство в Сирии
Thaier Al-Sudani/Pool Photo via AP

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани провел первый телефонный разговор с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Иракский политик осудил израильские удары по сирийской территории.

"Ирак выступает против сионистского вторжения в Сирию, поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет. Ирак выступает против иностранного вмешательства в сирийские дела", – сообщил глава правительства.

Ближний Восток
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