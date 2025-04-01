Лариджани: "В случае удара со стороны США или Израиля Ирану придется обзавестись ядерным оружием"
Советник верховного лидера Исламской республики Иран Али Лариджани заявил, что, если Иран подвергнется удару со стороны США или его союзников, например, Израиля, может быть принято решение о создании Тегераном собственного ядерного оружия.
"Мы не движемся в этом направлении, но, если в вопросе об иранском атоме что-то пойдет не так, это заставит Иран продвинуться в этом направлении, чтобы защитить себя. Мы этого не хотим, но у нас может не оказаться выбора", – цитирует чиновника телеканал "Аль-Арабия".
Отметим, что 31 марта Иран подал в ООН жалобу на президента США Дональда Трампа. "Безрассудные и агрессивные высказывания президента Трампа являются вопиющим нарушением международного права и основополагающего Устава Организации Объединенных Наций", – говорилось в документе.
Поводом для жалобы стало заявление, сделанное президентом США в воскресенье, 30 марта, в котором он пообещал Ирану "невиданные бомбардировки", если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.