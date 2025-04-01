Middle East Eye: Турция пытается взять под контроль сирийскую авиабазу T4

Турция пытается взять под контроль сирийскую авиабазу "Тияс" (T4) и готовится разместить там системы ПВО, сообщает Middle East Eye со ссылкой на информированные источники. В публикации сказано, что на объекте уже планируются строительные работы.

Отметим, что речь идет об авиабазе, по которой за последние месяцы, после падения режима Башара Асада, ВВС ЦАХАЛа неоднократно наносили удары.

Новые сирийские власти рассчитывают на помощь Турции в обеспечении воздушного прикрытия и военной защиты нового правительства Сирии, у которого в настоящее время нет действующих вооруженных сил, отмечается в публикации.

Израиль рассматривает турецкое военное присутствие в Сирии как потенциальную угрозу.