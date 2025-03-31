Турецкая угроза, послушает ли Аллах Эрдогана. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

На фоне продолжающейся напряженности в регионе, турецко-израильские отношения вступили в новую фазу охлаждения, в которой личностный фактор и идеологические установки Реджепа Тайипа Эрдогана играют ключевую роль.

Эскалация конфликта в Газе и агрессивная риторика Анкары после нападения ХАМАСа стали точкой невозврата. Турция прекратила торговлю с Израилем, несмотря на то что это решение оказалось экономически болезненным, прежде всего для самой Турции. Внутренние протесты, давление оппозиции и экономический кризис побуждают Эрдогана вновь разыгрывать карту внешнего врага, подогревая антиизраильские настроения в обществе, которые за более чем 20 лет его правления были системно культивированы.

На военном уровне ситуация также вызывает тревогу. Турция усиливает свое присутствие в Сирии, развивает оборонную промышленность, включая ракеты дальнего радиуса действия, и модернизирует свои ВВС, в том числе за счет покупки американских F-16 и разработки собственных систем.

Какую роль сыграет в этом уравнении позиция США и Европы, от которых во многом зависит сдержанность турецких амбиций? Будет ли дальнейшая конфронтация носить локальный характер, или регион вновь окажется на грани полномасштабного конфликта? Ответы — в новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".