x
01 августа 2024
|
последняя новость: 02:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 02:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран закрыл свое воздушное пространство до утра, в центре Тегерана развернуты системы ПВО

время публикации: 01 августа 2024 г., 02:30 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 02:34
Иран закрыл свое воздушное пространство до утра, в центре Тегерана развернуты системы ПВО
AP

В иранских источниках появилась информация о закрытии воздушного пространства Исламской Республики до 6 часов утра (по израильскому времени).

В публикации на израильском сайте "Маарив"

высказывается предположение, это может быть связано с готовящейся атакой Ирана на Израиль.

Иранский журналист Бабак Тагваи убежден, что это не так. В своем Х-блоге он пишет, что в Тегеране в ближайшие часы состоится траурная церемония и прощание с Исмаилом Ханией, на которой должны присутствовать верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи и генералы КСИР. В центре города развернуты системы ПВО из опасений, что Израиль воспользуется моментом для ликвидации Хаменеи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2024

300-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

Иранские СМИ: в результате удара по Бейруту погиб военный советник КСИР
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 июля 2024

NYT: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал атаковать Израиль