Иран закрыл свое воздушное пространство до утра, в центре Тегерана развернуты системы ПВО

В иранских источниках появилась информация о закрытии воздушного пространства Исламской Республики до 6 часов утра (по израильскому времени).

В публикации на израильском сайте "Маарив"

высказывается предположение, это может быть связано с готовящейся атакой Ирана на Израиль.

Иранский журналист Бабак Тагваи убежден, что это не так. В своем Х-блоге он пишет, что в Тегеране в ближайшие часы состоится траурная церемония и прощание с Исмаилом Ханией, на которой должны присутствовать верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи и генералы КСИР. В центре города развернуты системы ПВО из опасений, что Израиль воспользуется моментом для ликвидации Хаменеи.