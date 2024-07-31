NYT: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал атаковать Израиль
время публикации: 31 июля 2024 г., 22:36 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 22:44
Издание New York Times написало 31 июля, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в качестве ответа на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.
В статье указывается, что информация об этом была получена из трех источников.
По данным издания, приказ был отдан утром 31 июля.
Хаменеи также поручил военным подготовить план не только нападения, но и обороны, на случай расширения конфликта.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила об этом со ссылкой на "официальный источник в Иране". Это сообщение было зачитана в эфире радиостанции "Кан Бет".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2024