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NYT: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал атаковать Израиль

время публикации: 31 июля 2024 г., 22:36 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 22:44
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Издание New York Times написало 31 июля, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в качестве ответа на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

В статье указывается, что информация об этом была получена из трех источников.

По данным издания, приказ был отдан утром 31 июля.

Хаменеи также поручил военным подготовить план не только нападения, но и обороны, на случай расширения конфликта.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила об этом со ссылкой на "официальный источник в Иране". Это сообщение было зачитана в эфире радиостанции "Кан Бет".

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