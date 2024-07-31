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Ближний Восток

Иранские СМИ: в результате удара по Бейруту погиб военный советник КСИР

время публикации: 31 июля 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 23:44
Иранские СМИ: в результате удара по Бейруту погиб военный советник КСИР
AP Photo/Hussein Malla

Вечером 31 июля в иранских СМИ появилась информация, что в результате израильского авиаудара, которым был ликвидирован в Бейруте советник генсека "Хизбаллы", также погиб Милад Байди, военный советник от "Корпуса стражей Исламской революции".

Иранское агентство Mehr сообщило, что тело Байди было опознано вечером 31 июля. По информации агентства, он жил рядом с Фаудом Шукрой, который был целью израильского удара.

Ближний Восток
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