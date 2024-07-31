Иранские СМИ: в результате удара по Бейруту погиб военный советник КСИР

Вечером 31 июля в иранских СМИ появилась информация, что в результате израильского авиаудара, которым был ликвидирован в Бейруте советник генсека "Хизбаллы", также погиб Милад Байди, военный советник от "Корпуса стражей Исламской революции".

Иранское агентство Mehr сообщило, что тело Байди было опознано вечером 31 июля. По информации агентства, он жил рядом с Фаудом Шукрой, который был целью израильского удара.