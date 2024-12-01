Глава МИД Ирана отправляется в Дамаск: "Мы не видим разницы между сионистами и террористами"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи вылетает 1 декабря в Дамаск. Декларируемая цель визита – продемонстрировать поддержку официальным Тегераном сирийского режима и сирийской армии.

"Мы не видим разницы между сионистским режимом и суннитскими террористами. После понесенных потерь враг стремится подорвать региональную стабильность с помощью террористов, чтобы достичь своих целей", – заявил он.

Арагчи также провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщается, "с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок.

Собеседники призвали к срочному рассмотрению ситуации в рамках "Астанинского формата", согласно которому Иран, Россия и Тегеран являются гарантами урегулирования ситуации в Сирии.