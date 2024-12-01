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Ближний Восток

Вернувшись из Москвы, Асад обещал "уничтожить террористов"

Сирия
Террористы
время публикации: 01 декабря 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 11:33

Сирийский президент Башар Асад, которого начавшееся наступление боевиков заставило прервать визит в Россию, выступил с первым заявлением после резкого обострения ситуации на северо-западе Сирии.

"Мы отстоим стабильность и территориальную целостность страны. С помощью наших союзников и друзей мы разобьем и уничтожим террористов, какими сильными ни были их удар", – заявил глава государства.

Согласно поступающей из Сирии информации, правительственным войскам, сконцентрировавшим силы у Хамы, удалось предотвратить захват этого города боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам". Важную роль в этом сыграли действующие в Сирии российские ВВС.

Государственное телевидение Сирии утверждает, что за три дня боев было уничтожено до тысячи боевиков. В стране распространяются слухи о ликвидации Абу Мухаммада аль-Джулани, лидера "Хайят Тахрир аш-Шам".

Ближний Восток
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