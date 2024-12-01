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Ближний Восток

Командующий КСИР подтвердил гибель генерала в Сирии и обвинил в этом Израиль

Сирия
КСИР
время публикации: 01 декабря 2024 г., 03:17 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 05:25
Ксиомар Пурхашеми
КСИР

Командующий иранским "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника в Сирии бригадного генерала КСИР Ксиомара Пурхашеми.

Иранское агентство Mehr публикует заявление Салами, в котором утверждается, что генерал Пурхашеми был убит в районе Алеппо "в результате удара израильских сил".

В этом заявлении сказано: "В силу стратегических поражений... израильского режима на фронтах в Газе и в Ливане и недостижения... лагерем гегемонов и сионистами целей, против фронта исламского сопротивления, террористы... руководимые потерпевшими поражение на фронтах в Газе и Южном Ливане, в последние дни вновь начали жестокие нападения на Сирию... В ходе этих преступлений... израильских террористических группировок в районе Алеппо погиб... старший военный советник Ирана в Сирии генерал КСИР Ксиомар Пурхашеми" (за исключением имени, цитируется в переводе РИА Новости).

Ближний Восток
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