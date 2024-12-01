Командующий КСИР подтвердил гибель генерала в Сирии и обвинил в этом Израиль

Командующий иранским "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника в Сирии бригадного генерала КСИР Ксиомара Пурхашеми.

Иранское агентство Mehr публикует заявление Салами, в котором утверждается, что генерал Пурхашеми был убит в районе Алеппо "в результате удара израильских сил".

В этом заявлении сказано: "В силу стратегических поражений... израильского режима на фронтах в Газе и в Ливане и недостижения... лагерем гегемонов и сионистами целей, против фронта исламского сопротивления, террористы... руководимые потерпевшими поражение на фронтах в Газе и Южном Ливане, в последние дни вновь начали жестокие нападения на Сирию... В ходе этих преступлений... израильских террористических группировок в районе Алеппо погиб... старший военный советник Ирана в Сирии генерал КСИР Ксиомар Пурхашеми" (за исключением имени, цитируется в переводе РИА Новости).