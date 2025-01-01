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Ближний Восток

Хуситы заявили, что ими сбит беспилотник ВВС США

Йемен
Хуситы
время публикации: 01 января 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 09:43
Хуситы заявили, что ими сбит беспилотник ВВС США
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы заявили, что ракетой "земля-воздух" сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper на западе страны.

Это сообщение пока не подтверждено.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило о том, что нанесены удары по объектам хуситов в Йемене.

Целями кораблей и авиации ВС США стали командные пункты, центры производства оружия и склады с ракетами и беспилотными аппаратами. В результате операции была уничтожена береговая радиолокационная станция. Также над Красным морем были перехвачены семь баллистических ракет и ударные БПЛА.

Ближний Восток
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