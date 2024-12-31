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Ближний Восток

CENTCOM: ВС США два дня подряд наносили удары по объектам хуситов в Йемене

США
Хуситы
Centcom
время публикации: 31 декабря 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 22:25
CENTCOM: ВС США два дня подряд наносили удары по объектам хуситов в Йемене
AP Photo/Bernat Armangue

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило о том, что нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене, начатое днем ранее, продолжилось 31 декабря.

"Силы CENTCOM нанесли несколько точных ударов по целям хуситов в Сане и в прибрежных районах на контролируемой ими территории Йемена 30 и 31 декабря", – говорится в сообщении.

Целями кораблей и авиации ВС США стали командные пункты, центры производства оружия и склады с ракетами и беспилотными аппаратами. В результате операции была уничтожена береговая радиолокационная станция. Также над Красным морем были перехвачены семь баллистических ракет и ударные БПЛА.

Ближний Восток
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