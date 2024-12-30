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Ближний Восток

СМИ хуситов сообщают об ударах по городу Ат-Тухайта

Йемен
Хуситы
США
Великобритания
время публикации: 30 декабря 2024 г., 23:52 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 23:52
СМИ хуситов сообщают об ударах по городу Ат-Тухайта
AP

Йеменский телеканал "Аль-Масира", рупор хуситов, сообщает о воздушных ударах по целям в районе города Ат-Тухайта, к югу от Ходейды. Удары наносятся, по всей видимости, силами международной коалиции.

Израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в Иерусалиме передала, что ЦАХАЛ не участвует в этой атаке на объекты хуситов в Йемене.

Ближний Восток
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