СМИ хуситов сообщают об ударах по городу Ат-Тухайта
время публикации: 30 декабря 2024 г., 23:52 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 23:52
Йеменский телеканал "Аль-Масира", рупор хуситов, сообщает о воздушных ударах по целям в районе города Ат-Тухайта, к югу от Ходейды. Удары наносятся, по всей видимости, силами международной коалиции.
Израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в Иерусалиме передала, что ЦАХАЛ не участвует в этой атаке на объекты хуситов в Йемене.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 декабря 2024