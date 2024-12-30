СМИ хуситов сообщают об ударах по городу Ат-Тухайта

Йеменский телеканал "Аль-Масира", рупор хуситов, сообщает о воздушных ударах по целям в районе города Ат-Тухайта, к югу от Ходейды. Удары наносятся, по всей видимости, силами международной коалиции.

Израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в Иерусалиме передала, что ЦАХАЛ не участвует в этой атаке на объекты хуситов в Йемене.