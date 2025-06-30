Иран после войны: итоги, репрессии, взгляд в будущее

12-дневная война между Ираном и Израилем завершена, однако условия прекращения огня нигде не оговорены, по крайней мере о соответствующем документе ничего неизвестно. Существуют опасения, что боевые действия рано или поздно возобновятся. Пока же каждая из сторон может быть довольна. Израиль затормозил ядерную программу Тегерана и ликвидировал многих значимых фигур в военном руководстве Ирана – и это повод для гордости израильских властей, а также армии и разведки. В то же время режим аятолл устоял, что достаточно, чтобы в Тегеране праздновали победу. Но, как и в начале войны, так и по ее окончании, остаются вопросы о будущем Ближнего Востока, которое во многом зависит от развития событий вокруг Ирана.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Итоги войны

Иранцы, как и израильтяне, пытаются выйти из шока, связанного с 12-дневной войны. Ее начало, как и конец, были неожиданными для населения двух стран. Но если израильское руководство, отдавшее приказ о превентивном ударе по Ирану, было готово к войне, то для режима аятолл действия Иерусалима стали полной неожиданностью. Они не ждали столь масштабную атаку на фоне переговоров о будущем иранской ядерной программы, которые Тегеран вел с Вашингтоном. Более того, они не были готовы к тому, что США поддержат израильтян, причем не только на словах, но также сами нанесут удар по иранским ядерным объектам.

Итоги войны в цифрах:

- В Израиле 28 погибших (еще одна женщина умерла от сердечного приступа во время обстрела) – из них только один военнослужащий, находившийся во время иранского удара дома. 1472 раненых и травмированных, в основном легко. Жилья лишились более 15500 человек.

- В Иране, по официальным данным, погибли 610 человек и 4746 получили ранения. В то же время сайт иранских правозащитников HRANA на основе собственных подсчетов на основе медицинских источников и данных волонтеров сообщает о 1190 убитых (из них 436 – гражданские лица, 435 военнослужащие, 319 – не идентифицированы) и 4475 раненых. "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) подтвердил гибель десятков своих командиров, включая командующего Хоссейна Салами. Кроме того, был ликвидирован начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и другие высокопоставленные офицеры, а также 14 ученых-ядерщиков. Причинен значительный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана, полностью или частично уничтожено множество военных объектов.

Будущее ядерной и военных программ Ирана

Напомним, что прекращение огня было объявлено президентом США Дональдом Трампом в ночь на 24 июня. Он также заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены. Однако позднее признал, что данные разведки были не окончательными, тем не менее "ущерб мог быть очень серьезным". "Государство Израиль устранило немедленную экзистенциальную двойную угрозу – в ядерной сфере и в области баллистических ракет", – в тот же день сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Позднее сам глава правительства назвал итоги войны "исторической победой".

Однако эксперты до сих пор спорят об ущербе, нанесенном ядерной программе Ирана. В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что для возобновления работ по обогащению урана Ирану потребуется лишь несколько месяцев. "Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран", – сказал Гросси в интервью CBS News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и начальник генштаба ЦАХАЛа Эфи Дефрин полагают, что ядерная программа Ирана отодвинута на годы. То, что ядерным объектам нанесен "серьезный ущерб", подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Однако верховный лидер страны Али Хаменеи заявил, что американские удары не изменили "ничего существенного".

Одним из неизвестных факторов – успели или нет иранцы переместить и спрятать свои запасы урана, обогащенного до 60%. По оценке МАГАТЭ, речь идет о 408,6 кг. Трамп утверждает, что ключевые запасы уничтожены, в Тегеране это опровергают и в качестве доказательства ссылаются на то, что после израильских и американских ударов не было зафиксировано никакого повышенного уровня радиации. Достоверных данных пока нет, и вряд ли в ближайшем будущем они появятся. Иран пока не собирается допускать в страну инспекторов МАГАТЭ. Соответствующий законопроект был принят в иранском парламенте, одобрен Советом стражей конституции, однако не вступил в силу. Он ожидает подписи президента и решения Высшего совета национальной безопасности. Т.е. есть возможность сделать шаг назад.

"МАГАТЭ, сохраняя молчание перед лицом военной агрессии США и Израиля, продало свой авторитет и независимость. Поэтому сотрудничество будет приостановлено, и мирная ядерная программа Ирана будет продвигаться с большей силой", – заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Законодатели также призывают запретить Гросси въезд в страну.

Под вопросом и продолжение участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эта тема поднималась на самом разном уровне, но пока никакого законопроекта на этот счет в парламенте не представлено.

Непонятно, возобновятся ли американо-иранские переговоры. В Вашингтоне настроены оптимистично, из Тегерана подтверждений нет. Споры (пока заочные) идут все о том же, что и до войны – сможет или нет Иран обогащать уран в дальнейшем и на каком уровне. Трамп обещает нанести новый удар по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу. Переговоры могут в корне изменить ситуацию, но вопрос, каков будет их результат – закрепят ли они военные успехи США и Израиля или у Ирана останутся лазейки для развития ядерной программы и восстановления своего влияния в регионе.

По мнению экспертов, у Ирана есть два пути. Первый – сделать вид, что Трамп прав и у них не осталось высокообогащенного урана (вне зависимости от того, так это или нет) и пойти на переговоры. Второй – ускорить развитие ядерной программы и продолжить обогащение, так как это может рассматриваться как залог безопасности режима, но в то же время это может привести и к очередной войне с гораздо серьезными последствиями для иранских властей и иранской экономики.

Есть также предположения, что Тегеран будет наращивать свои военные возможности и опираться в этом на Пакистан, на Китай, а также на КНДР.

В то же время в Иране есть и те, кто отнеслись к приостановке сотрудничества с МАГАТЭ с осторожностью. Иранская реформистская газета Shargh выразила опасение, что новый закон станет тупиком в международных отношениях, и изоляция страны, которая усугубит политическую и экономическую нестабильность в стране, только возрастет. Но главные опасения экспертов и правозащитников вызывает радикализация режима аятолл после войны.

Начало массовых репрессий

Собственно, заворачивать гайки в Иране начали еще во время войны. По данным HRANA, за последние две недели были задержаны свыше 1500 человек. Местонахождение многих из них неизвестно. Подавляющее большинство обвиняют в "шпионаже в пользу Израиля", "управлении беспилотниками", "контрабанде оружия" и "подрыве национальной безопасности". Около 300 человек задержаны за высказывание позиции и распространение неподобающего контента в соцсетях.

Шесть человек были казнены во время войны или сразу после прекращения огня. Все они были обвинены в шпионаже на Израиль. Приговоры были вынесены еще до начала израильских ударов по Ирану.

Кроме того, только на прошлой неделе в Тегеране и Ширазе на допрос было вызвано по меньшей мере 35 евреев. Аналогичная ситуация и в Исфахане. По словам источника HRANA, близкого к семьям, их спрашивали о семейных контактах с родственниками в Израиле и подчеркивали, что им следует воздержаться от любого телефонного или интернет-общения за границей на данный момент. И в целом представители общины заявляют о "беспрецедентном давлении" в последние недели.

Оппозиционный сайт Iran Wire в свою очередь сообщает об обысках в домах десятков членов бахайской общины в нескольких иранских городах, несколько человек были арестованы.

Ужесточается и законодательство. Иранские парламентарии представили чрезвычайный законопроект об "усилении наказаний за шпионаж". За получение денег от иностранных разведок предусмотрено пожизненное заключение. За "деструктивную пропаганду" – 10-15 лет тюрьмы. Власти просят граждан сообщать о любых подозрительных звонках, рекомендуется также следить за соседями. Был распространен набор советов о том, "как обнаружить шпиона".

В срочном порядке был принят и законопроект о регистрации в полиции всех дронов, предназначенных для гражданских целей. Владельцы дронов обязаны подавать план полета в режиме реального времени. Неисполнение ведет к штрафам, конфискации техники и даже уголовной ответственности. Кроме того, любой импорт или экспорт дронов без официальных разрешений будет рассматриваться как контрабанда. Закон предусматривает смертную казнь за производство, передачу или импорт беспилотников, используемых в военных целях. Согласно официальной информации только в Тегеране уже были конфискованы более 10 тысяч микродронов.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что по всему Тегерану появились КПП и выросло число полицейских патрулей, которые останавливают и обыскивают как прохожих, так и автомобили, просматривая телефоны и компьютеры. Сообщается и об активизации в Тегеране "полиции нравов", которая следит за внешним видом женщин и "подобающем" поведении всех граждан. Напомним, что об упразднении полиции нравов было объявлено в декабре 2022 года на фоне массовых протестов, вспыхнувших из-за смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Спустя полгода появились сообщения, что патрули полиции нравов возобновились, но особенно заметны они стали после войны.

"Ситуация для иранского народа сейчас опаснее, чем до войны", – сказала WSJ иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии Наргес Мохаммади. По ее словам, а также по другим оценкам, иранский режим сделает все возможное, чтобы удержать власть.

Эксперты подчеркивают, что иранский режим не рухнул и смог быстро адаптироваться к ситуации, и это уже огромная победа для властей в Тегеране. В дальнейшем не исключено, что основные решения в Иране будут принимать военные, в первую очередь КСИР. До сих пор в стране работала сложная система сдержек и противовесов, где последний голос был у верховного лидера Ирана. Однако есть опасения, что КСИР "постепенно приближается к тому, чтобы рассматривать духовное руководство скорее как обузу, чем как актив".

На данный момент верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи продолжает скрываться в бункере, где укрылся в начале войны. И это рассматривается как признак его неуверенности в том, что теперь он в безопасности. Согласно сообщениям СМИ, звучавшим во время войны, он уже назначил трех вероятных наследников на случай своей смерти. Но не исключено, что новый верховный лидер будет скорее символической фигурой, чем тем, кто принимает решения.

Что касается народного восстания, то ситуация показала, что расчеты на это внешних игроков не оправдались. Иранские граждане испытывают апатию и усталость, а репрессивный аппарат режима по-прежнему силен. Однако похоже внешние игроки продолжат потихоньку расшатывать Иран и усиливать его оппозиционные структуры. В последние недели заметно активизировался сын последнего шаха Ирана Реза Пахлеви. Он активно встречается с влиятельными лицами в США и других странах. Но это пока все очень зыбко. А без смены режима политика Ирана принципиально не изменится.