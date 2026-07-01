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Ближний Восток

UKMTO сообщило о приближении вооруженных людей на малых катерах к судну у берегов Йемена

Судоходство
Хуситы
Йемен
время публикации: 01 июля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 12:25
UKMTO сообщило о приближении вооруженных людей на малых катерах к судну у берегов Йемена
AP Photo/Ajit Solanki

Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что получило данные об инциденте примерно в 122 км к югу от Балхафа, Йемен.

Согласно сообщению, к судну приблизились несколько малых катеров, на борту которых находились люди, вооруженные стрелковым оружием. UKMTO уточнило, что, по данным экипажа, все находящиеся на судне в безопасности.

Название судна, его флаг и подробности инцидента пока не приводятся. Район у берегов Йемена остается зоной повышенного риска для судоходства на фоне продолжающихся атак хуситов на коммерческие суда и военные корабли в Красном море, Аденском заливе и прилегающих водах.

Ближний Восток
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