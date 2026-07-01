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Ближний Восток

Галибаф сообщил о размораживании 12 млрд долларов и замораживании переговоров с США

США
Иран
время публикации: 01 июля 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 11:39
Галибаф сообщил о размораживании 12 млрд долларов и замораживании переговоров с США
Pakistan Prime Minister Office via AP

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах с США, сообщил, что диалог прерван, пока США не выполнят всех обязательств, взятых на себя в рамках меморандума о намерениях.

"Заявление премьер-министра Пакистана о завершении войны и пост Дональда Трампа о снятии морской блокады были одними из главных достижений меморандума. При реализации соглашения разногласия неизбежны. И мы следуем процедуре, установленной 13-м пунктом меморандума", – сказал он.

Этот параграф гласит: "После подписания меморандума о взаимопонимании и получения гарантий начала выполнения параграфов 4, 5, 10 и 11, а также продолжения реализации предусмотренных ими мер, Иран и США начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в части оставшихся статей".

Галибаф также сообщил, что, согласно документу, в распоряжение иранского Центробанка будут переданы 12 миллиардов долларов из замороженных средств, причем использовать их можно будет в любой валюте и для любых целей.

Ближний Восток
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