КСИР сообщил о гибели шести бойцов в столкновении на границе Ирана

Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели шестерых бойцов в вооруженных столкновениях на северо-западе Ирана. Несколькими часами раньше КСИР сообщил, что в другом инциденте погибли два его солдата.

Бой произошел в горной местности между Мехабадом и Пираншахом. "Бойцы вступили в столкновение с группой, пересекшей границу, чтобы совершать диверсии и теракты. Четыре тела, вместе с оружием и экипировкой, были похищены", – сообщил КСИР.