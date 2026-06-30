x
30 июня 2026
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 20:25
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР сообщил о гибели шести бойцов в столкновении на границе Ирана

Иран
КСИР
время публикации: 30 июня 2026 г., 20:11 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 20:23
КСИР сообщил о гибели шести бойцов в столкновении на границе Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели шестерых бойцов в вооруженных столкновениях на северо-западе Ирана. Несколькими часами раньше КСИР сообщил, что в другом инциденте погибли два его солдата.

Бой произошел в горной местности между Мехабадом и Пираншахом. "Бойцы вступили в столкновение с группой, пересекшей границу, чтобы совершать диверсии и теракты. Четыре тела, вместе с оружием и экипировкой, были похищены", – сообщил КСИР.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2026

На западе Ирана убиты двое бойцов КСИР
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 июня 2026

КСИР сообщил об ударе по восьми американским базам