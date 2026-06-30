КСИР сообщил о гибели шести бойцов в столкновении на границе Ирана
время публикации: 30 июня 2026 г., 20:11 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 20:23
Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели шестерых бойцов в вооруженных столкновениях на северо-западе Ирана. Несколькими часами раньше КСИР сообщил, что в другом инциденте погибли два его солдата.
Бой произошел в горной местности между Мехабадом и Пираншахом. "Бойцы вступили в столкновение с группой, пересекшей границу, чтобы совершать диверсии и теракты. Четыре тела, вместе с оружием и экипировкой, были похищены", – сообщил КСИР.