x
01 июля 2026
|
последняя новость: 07:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июля 2026
|
01 июля 2026
|
последняя новость: 07:06
01 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Трамп обдумывал новые удары по Ирану, но решил продолжить переговоры

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 01 июля 2026 г., 03:57 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 05:47
WSJ: Трамп обдумывал новые удары по Ирану, но решил продолжить переговоры
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в последние дни рассматривал возможность возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По сведениям авторов публикации Александра Уорда и Лары Селигман, Трамп обсуждал военные варианты с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Часть представителей администрации описывала возможный новый этап ударов как попытку "завершить работу" в Иране.

Однако, по данным WSJ, президент в итоге решил пока не отказываться от дипломатического трека. Трамп сказал помощникам, что новый масштабный раунд ударов может сорвать переговоры и затруднить достижение главной цели Вашингтона – демонтажа иранской ядерной программы.

Переговоры с участием посредников проходят в Дохе. Среди обсуждаемых вопросов – ядерные ограничения, ситуация вокруг Ормузского пролива и требования Ирана, связанные с судоходством.

По информации WSJ, Трамп готов позволить контактам с Тегераном продолжаться и после установленного ранее дедлайна 18 августа. При этом военный вариант, как утверждают источники WSJ, не снят с повестки: президент одобряет точечные удары в случае нарушений со стороны Ирана, но на данном этапе избегает возвращения к полномасштабной кампании.

WSJ также пишет, что в администрации обсуждают создание прямого канала связи между американскими военными и "Корпусом стражей исламской революции", чтобы снизить риск непреднамеренной эскалации. Об этом ранее писало издание Axios.

По оценке WSJ, нынешняя линия Трампа сочетает ограниченное военное давление, санкции и попытку сохранить пространство для переговоров.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 июня 2026

Axios: США и Иран договорились прекратить удары и провести переговоры в Катаре