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Ближний Восток

США, Египет и Катар выступили с совместным заявлением о предложении Байдена

время публикации: 01 июня 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 23:01
США, Египет и Катар выступили с совместным заявлением о предложении Байдена
Flash90/Miriam Alster

США, Египет и Катар, посредники на переговорах между Израилем и ХАМАСом, опубликовали совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта достичь договоренностей на условиях, предложенных президентом США Джо Байденом.

"Эти принципы принимают во внимание требование обеих сторон. Соглашение облегчит положение как жителей сектора Газы, так и похищенных и их семей, оно предлагает дорожную карту, позволяющую положить конец кризису", – уверены они.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с высокопоставленными представителями нескольких арабских государств, в частности, с премьер-министром Катара и министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе бесед обсуждалось предложение президента США Джо Байдена о долгосрочном перемирии между Израилем и ХАМАСом. Американский политик попросил своих собеседников оказать давление на ХАМАС, убедив группировку принять предложение.

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