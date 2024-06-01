США, Египет и Катар выступили с совместным заявлением о предложении Байдена

США, Египет и Катар, посредники на переговорах между Израилем и ХАМАСом, опубликовали совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта достичь договоренностей на условиях, предложенных президентом США Джо Байденом.

"Эти принципы принимают во внимание требование обеих сторон. Соглашение облегчит положение как жителей сектора Газы, так и похищенных и их семей, оно предлагает дорожную карту, позволяющую положить конец кризису", – уверены они.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с высокопоставленными представителями нескольких арабских государств, в частности, с премьер-министром Катара и министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе бесед обсуждалось предложение президента США Джо Байдена о долгосрочном перемирии между Израилем и ХАМАСом. Американский политик попросил своих собеседников оказать давление на ХАМАС, убедив группировку принять предложение.