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Ближний Восток

Катар и Саудовская Аравия будут выплачивать зарплаты сирийским госслужащим

Саудовская Аравия
Катар
Сирия
время публикации: 01 июня 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 15:17
Катар и Саудовская Аравия будут выплачивать зарплаты сирийским госслужащим
AP Photo/Ghaith Alsayed

Саудовская Аравия и Катар берут на себя выплату заработной платы государственным служащим Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Файсал бин Фархан в ходе визита в Дамаск.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шайбани принц Файсал отметил роль Саудовской Аравии в снятии экономических санкций с Сирии. На переговорах речь шла и об укреплении экономического сотрудничества.

Главу внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии сопровождает многочисленная делегация предпринимателей. Еще несколько делегаций представителей бизнес-сообщества должны посетить Сирию в ближайшие дни.

Ближний Восток
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