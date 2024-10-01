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Ближний Восток

КСИР: Иран воспользовался гарантированным ООН правом на самооборону

время публикации: 01 октября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:23
КСИР: Иран воспользовался гарантированным ООН правом на самооборону
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением, в котором говорится, что ракетный обстрел Израиля стал ответом на мученическую смерть лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи, лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана.

Согласно заявлению, цитируемым агентством IRNA, Исламская республика Иран, несмотря на нарушение своего суверенитета, долгое время проявляла сдержанность, однако сочла необходимым воспользоваться гарантированным Хартией ООН правом на самооборону.

"Осуществив запуск десятков ракет, КСИР атаковал важные военные и стратегические объекты в сердце оккупированных территорий. В дальнейшем будет предоставлен более полный отчет об ударе. Если сионистский режим даст военный ответ, по нему будут нанесены новые удары", – утверждает КСИР.

Ближний Восток
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