В Красном море начинается буксировка горящего греческого танкера

"Министр иностранных дел" хуситской администрации Йемена Джамаль Амр сообщил, что 1 сентября должна начаться буксировка терпящего бедствие в Красном море греческого танкера Sounion.

Sounion, шедший шел под греческим флагом в Эйлат, был атакован хуситами 21 августа. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса. Команда танкера (29 человек) была спасена французским эсминцем.

24 августа на судне было уже три пожара, хуситы заявили, что подожгли танкер. На борту находится около миллиона баррелей нефти. Существует опасность, что она выльется в Красное море, что угрожает ему экологической катастрофой.

30 августа источники сообщили, что прежде всего необходимо оценить причиненный судну ущерб. Только после этого примут решение, возможно ли отбуксировать танкер в порт или необходимо попытаться перекачать нефть на другое судно.