x
01 сентября 2024
|
последняя новость: 13:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2024
|
01 сентября 2024
|
последняя новость: 13:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Красном море начинается буксировка горящего греческого танкера

время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:50
В Красном море начинается буксировка горящего греческого танкера
European Union's Operation Aspides via AP

"Министр иностранных дел" хуситской администрации Йемена Джамаль Амр сообщил, что 1 сентября должна начаться буксировка терпящего бедствие в Красном море греческого танкера Sounion.

Sounion, шедший шел под греческим флагом в Эйлат, был атакован хуситами 21 августа. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса. Команда танкера (29 человек) была спасена французским эсминцем.

24 августа на судне было уже три пожара, хуситы заявили, что подожгли танкер. На борту находится около миллиона баррелей нефти. Существует опасность, что она выльется в Красное море, что угрожает ему экологической катастрофой.

30 августа источники сообщили, что прежде всего необходимо оценить причиненный судну ущерб. Только после этого примут решение, возможно ли отбуксировать танкер в порт или необходимо попытаться перекачать нефть на другое судно.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 августа 2024

Хуситы согласились пропустить спасательные суда к получившему повреждения танкеру
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 августа 2024

Хуситы подожгли танкер без экипажа, на борту которого может быть до 150 тонн нефти
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 августа 2024

Французский эсминец спас в Красном море команду подбитого хуситами танкера