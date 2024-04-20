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Ближний Восток

Эдраи: ответственность за подрыв автомобиля UNIFIL на юге Ливана лежит на "Хизбалле"

время публикации: 20 апреля 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 19:10
Эдраи: ответственность за подрыв автомобиля UNIFIL на юге Ливана лежит на "Хизбалле"
AP Photo/Mohammad Zaatari

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Амихай Эдраи заявил, что, судя по имеющимся данным, ответственность за подрыв автомобиля Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в районе деревни Рамиш на юге Ливана лежит на организации "Хизбалла".

Машина была взорвана в конце марта, в результате взрыва пострадали трое офицеров (из Чили, Австралии и Норвегии) и переводчик-ливанец, арабские СМИ сообщили, что взрыв осуществлен "посредством израильского беспилотника". Однако пресс-служба ЦАХАЛа тогда же заявила, что Армия обороны Израиля не имеет отношения к этому инциденту.

По словам Эдраи, 5 апреля саперы армии Ливана, обезвредившие еще одно взрывное устройство в деревне Рамиш, представили фото и видео с места происшествия. Анализ этих свидетельств, произведенный специалистами ЦАХАЛа, с большой вероятностью указывает на то, что все взрывные устройства в этом районе были заложены террористами "Хизбаллы".

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