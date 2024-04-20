СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали авиабазу в Иране ракетами-мишенями, не стремясь причинить ущерб

Американский телеканал NBC News передает, что военно-воздушные силы Израиля, осуществляя атаку против Ирана в ночь на 19 апреля, выпустили по иранской авиабазе три баллистические ракеты воздушного базирования. (Тип ракет в публикации NBC не назван.)

В сообщении NBC News со ссылкой на официальных лиц, знакомых с операцией, ВВС ЦАХАЛа не наносили в ночь на 19 апреля ударов по целям в Ираке, однако на иракской территории действительно найдено фрагменты израильских ракет "воздух-земля", выпущенных по целям в Иране. "Официальные лица заявили, что часть израильской ракеты, выпущенной по Ирану, упала недалеко от Багдада, когда ракета отделилась после запуска. Взрыва не было, просто с неба упала часть корпуса ракеты", – сказано в публикации NBC News.

Сведений о последствиях израильского удара по авиабазе в Иране нет. Многие западные СМИ отмечают, что власти Ирана не стремятся к эскалации и сознательно скрывают информацию о реальных последствиях израильской атаки.

Но, скорее всего, никаких "последствий" действительно не было.

Что за баллистические ракеты воздушного базирования могли запустить ВВС Израиля по Ирану

Основываясь на анализе снимков, распространенных агентством "Сабрин", связанным с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, сайт defencesecurityasia.com пишет: по всей видимости, были выпущены ракеты "Blue Sparrow" (производитель – компания Rafael), которые израильские военные обычно используют в качестве воздушных мишеней. Цель, очевидно, была не в том, чтобы причинить реальный ущерб, а в том, чтобы продемонстрировать возможности ВВС ЦАХАЛа по нанесению ударов по стратегическим объектам в Иране.

Такие атаки могли осуществить израильские самолеты F-15.

Фрагменты разгонных блоков двух израильских ракет были найдены в иракских регионах Латифия и Аль-Азизия, более чем в 100 километрах от иранской границы.

Реакция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.

Власти Ирана после сообщений американских СМИ об израильской атаке на военную авиабазу в Исфахане утверждают, что никакого ущерба причинено не было.

Формально Тегеран не делал официальных заявлений о том, что армия Израиля атаковала цели в Иране.

Агентство ISNA со ссылкой на бригадного генерала Сияваша Михандуста передавало, что взрыв (взрывы), которые слышали жители Исфахана, были связаны с действиями иранских ПВО, которые перехватили некие "подозрительные объекты". Михандуст даже сказал, что "никакого инцидента не произошло".

Другие иранские чиновники заявляли, что над Исфаханом были сбиты три малоразмерные БПЛА (что это за беспилотники, и откуда они взялись, неизвестно).

Иранское государственное агентство IRNA писало: не зарегистрировано никакого ущерба ядерным или иным стратегическим объектам в Исфахане; ПВО действительно работали по неким целям на малой высоте, но система ПРО задействована не была (то есть утверждалось, что не было ракетной атаки со стороны противника).

Власти Ирана заявляют: пока неясно, что именно произошло в небе над Исфаханом. Агентство Reuters передает, что в Тегеране говорят об отсутствии уверенности в том, что Израиль действительно атаковал цели в Иране. "Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", – приводило агентство Reuters слова чиновника.

Напомним, что похожий инцидент был 28-29 января 2023 года. Тогда СМИ тоже сообщали, что Израиль атаковал Иран. Израильские СМИ предполагали, что целью удара по военному заводу в Исфахане могли быть гиперзвуковые ракеты. Но Тегеран всё отвергал.

Сообщения СМИ об ударах Израиля по целям в Иране

Американский телеканал ABC News сообщил, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Иранское агентство Fars передавало: взрывы прогремели недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана (база Хаштам Шикари).

Иранские и американские СМИ сообщали, что информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана. Но формальных заявлений иранского руководства не было.

По распоряжению властей Ирана, были отменены полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. Однако через несколько часов ограничения на полеты были сняты.

В Тегеране заявляют, что Израиль не использовал ракеты, а взрывы были следствием работы ПВО.

Минобороны Ирана утверждает, что в районе Исфахана были сбиты три БПЛА противника.

Иранская сторона утверждает: в результате израильской атаки ущерб причинен не был.

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" объявило состояние максимальной боевой готовности на всех базах в Иране.

В Иране экстренно собрался Высший совет национальной безопасности.

Власти Израиля пока эту информацию не комментируют.

Американское издание New York Times сообщает со ссылкой на два высокопоставленных источника в израильской системе безопасности, что взрывы в Иране являются первым ответом Израиля на иранскую атаку от 14 апреля.

Судя по имеющимся данным, в ночь на 19.04.2024 ВВС ЦАХАЛа атаковали также цели в Сирии и в Ираке. Ливанская телекомпания "Аль-Маядин" сообщает о взрыве в муфахазе Бабиль. Информационное агентство "Сабирин", связанное с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, опубликовало снимки, на которых, как утверждается, показана израильская ракета, упавшая на иракской территории. "Сабирин" заявляет, что речь идет о доказательстве неудачной попытки ЦАХАЛа атаковать цели в Ираке. Официальный Багдад опровергает эту информацию.

Сирийские СМИ сообщали, что ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали военный аэродром Ат-Талаа в районе Суайды, на юге Сирии. Министерство обороны Сирии подтвердило, что в ночь на 19 апреля ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты сирийской системы ПВО на юге страны. Сообщается о причиненном ущербе. Сведений о жертвах нет.

"Целью атаки Израиля в Иране был радар системы ПВО, участвующей в защите ядерного объекта в Натанзе", сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" утверждает, что приписываемая Израилю атака в Иране была осуществлена с использованием трех самолетов F-35.

Телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника передает: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана. По данным CNN, США не поддержали атаку Израиля на Иран.

Удар Ирана по Израилю 14.04.2024

В ночь на 14 апреля Иран и его "прокси" (военизированные группы иракских шиитов и йеменские хуситы) осуществили массированный удар по Израиля, задействовав 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Одновременно атаковала ливанская "Хизбалла". Подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Ни один иранский ударный БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля. Они были сбиты или просто упали в Ираке или Иордании.

Целями, по всей видимости, были военные базы на севере и на юге Израиля (в Негеве). Тревога также звучала в Иерусалиме, из столицы Израиля можно было наблюдать, как ПВО перехватывают иранские ракеты.

ЦАХАЛ заявлял, что 99% ракет и БПЛА были сбиты. При этом подтверждался незначительный ущерб авиабазе "Неватим" в Негеве. Ущерба гражданским объектам причинено не было.

В результате атаки была тяжело ранена семилетняя девочка из бедуинской деревни под Арадом (Негев). Кроме того, медики оказали помощь более 30 пострадавшим, которые нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока или получили легкие травмы по пути в бомбоубежище.

Телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США позже сообщал: по меньшей мере девять иранских ракет в ночь на 14 апреля смогли преодолеть систему ПВО Израиля и поразить две израильские авиабазы. В публикации говорилось, что пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим, повредив транспортный самолет C-130, неиспользуемую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты поразили авиабазу Негев, но сообщений о значительном ущербе не поступало, отметил американский чиновник.