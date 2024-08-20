Блинкен, добивающийся соглашения по Газе, прибыл в Египет
время публикации: 20 августа 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 14:13
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершающий турне по Ближнему Востоку с целью продвижения плана прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, прибыл в Египет. В Эль-Аламейне он проведет переговоры с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.
Это девятая поездка Блинкена на Ближний Восток с нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Еще одним пунктом в программе турне станет поездка в Доху на переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
США ожидают, что Египет и Катар окажут давление на ХАМАС, заставив его принять предложенный американцами план. По словам Блинкена, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял предложенный им план урегулирования, и дело теперь за ХАМАСом.