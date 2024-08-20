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Ближний Восток

Блинкен, добивающийся соглашения по Газе, прибыл в Египет

время публикации: 20 августа 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 14:13
Блинкен, добивающийся соглашения по Газе, прибыл в Египет
Kevin Mohatt//Pool Photo via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершающий турне по Ближнему Востоку с целью продвижения плана прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, прибыл в Египет. В Эль-Аламейне он проведет переговоры с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

Это девятая поездка Блинкена на Ближний Восток с нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Еще одним пунктом в программе турне станет поездка в Доху на переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

США ожидают, что Египет и Катар окажут давление на ХАМАС, заставив его принять предложенный американцами план. По словам Блинкена, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял предложенный им план урегулирования, и дело теперь за ХАМАСом.

Ближний Восток
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