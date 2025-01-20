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Ближний Восток

В Иране проведены аресты по делу об убийстве судей

Суд
Иран
время публикации: 20 января 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 13:36
Похороны двух членов Верховного суда в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил, что несколько человек было арестовано по подозрению в причастности к убийству двух членов Верховного суда в Тегеране. По его словам, речь идет о теракте.

Чиновник отметил, что убитые судьи Ходжат-аль-Ислам Мукисе и Ходжат-аль-Ислам Разини изучали важные дела, добавив, что враги Исламской республики постоянно угрожают сотрудникам судебной системы.

Как сообщается, стрелок, мотивы которого остаются неизвестными, работал в Верховном суде уборщиком. Он открыл огонь из пистолета, убив двух судей и ранив еще двоих человек, а потом покончил с собой.

Ближний Восток
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