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Ближний Восток

В Сирии уничтожено 100 млн таблеток каптагона - "наркотика террора"

Сирия
Наркотики
время публикации: 20 января 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 09:44
В Сирии уничтожено 100 млн таблеток каптагона - "наркотика террора"
AP Photo/Hussein Malla

Силы безопасности Сирии уничтожили около 100 миллионов таблеток каптагона. Амфетаминовый стимулятор, известный как "кокаин для бедных", был одним из главных источников дохода режима Башара Асада.

Было также уничтожено 15000 килограммов гашиша и сырье для производства наркотических веществ. По словам представителей властей, наркотики были обнаружены на центральной базе элитной четвертой танковой дивизии, которой командовал брат диктатора Маэр Асад.

18 января официальное сирийское агентство SANA сообщило, что в приморской Латакии был обнаружен большой склад, который специализировался на упаковке наркотиков в детские игрушки и предметы мебели, перед их вывозом за границу.

Каптагон, который также называют "наркотиком террора", получил на Ближнем Востоке широкое распространение. Им пользуются террористы перед рейдами и рабочие на строительных площадках, а также он имеет хождение на вечеринках, от простых до элитных.

Ближний Восток
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