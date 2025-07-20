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Ближний Восток

Самая жаркая неделя в Иране. Власти призвали жителей ограничить потребление воды

Иран
Климат
время публикации: 20 июля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 17:10
Самая жаркая неделя в Иране. Власти призвали жителей ограничить потребление воды
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана призвали жителей ограничить потребление воды из-за ее острой нехватки. Издание Iran Front Page пишет, что дефицит воды наиболее остро чувствуется на юге страны.

Глава совета Тегерана Махди Чамаран выразил надежду, что проблему удастся решить до конца лета.

Издание IFP отмечает, что в субботу метеорологическая служба Ирана сообщила, что страна переживает самую жаркую неделю в году, в некоторых районах температура превысила 50°C.

Призывы к экономии воды прозвучали во многих провинциях.

Тегеранская компания по управлению водными ресурсами призвали жителей столицы сократить потребление "как минимум на 20%", чтобы помочь справиться с кризисом.

Ближний Восток
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