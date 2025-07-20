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Мир

Иран и "европейская тройка" достигли соглашения о возобновлении ядерных переговоров

время публикации: 20 июля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 12:30
Иран и "европейская тройка" достигли соглашения о возобновлении ядерных переговоров
AP Photo/Michael Gruber

Германия, Франция и Великобритания, государства, входящие в "европейскую тройку", достигли принципиального соглашения возобновить переговоры с Ираном о судьбе ядерной программы Исламской республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Время и место проведения переговоров еще не определены, сообщил агентству информированный источник. При этом отмечается, что на переговорах будет обсуждаться и отмена введенных против Ирана международных санкций.

Несколько дней назад министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.

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