Иран и "европейская тройка" достигли соглашения о возобновлении ядерных переговоров

Германия, Франция и Великобритания, государства, входящие в "европейскую тройку", достигли принципиального соглашения возобновить переговоры с Ираном о судьбе ядерной программы Исламской республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Время и место проведения переговоров еще не определены, сообщил агентству информированный источник. При этом отмечается, что на переговорах будет обсуждаться и отмена введенных против Ирана международных санкций.

Несколько дней назад министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.