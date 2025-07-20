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Мир

Переговоры Ирана и "европейской тройки" пройдут 27 июля в Женеве

Германия
Франция
Иран
Великобритания
время публикации: 20 июля 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 15:57
Переговоры Ирана и "европейской тройки" пройдут 27 июля в Женеве
IRIB via AP

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на информированные источники сообщает, что переговоры между "европейской тройкой", включающей Великобританию, Францию и Германию, и Ираном пройдут в Женеве 27 июля.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что на переговорах будет обсуждаться и отмена введенных против Ирана международных санкций.

Несколько дней назад министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.

Мир
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