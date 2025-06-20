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Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах на севере Ирана

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 20 июня 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 00:51
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах на севере Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по объектам военной инфраструктуры в промышленной зоне Сефидруд в городе Колеш-Талешан, недалеко от Каспийского моря.

"Израильская армия, осуществляющая атаки на военную инфраструктуру по всему Ирану, в ближайшее время будет действовать в этом районе. Уважаемые граждане, для вашей безопасности просим как можно скорее покинуть зону, отмеченную на карте.", – говорится в сообщении.

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