ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах на севере Ирана

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по объектам военной инфраструктуры в промышленной зоне Сефидруд в городе Колеш-Талешан, недалеко от Каспийского моря.

"Израильская армия, осуществляющая атаки на военную инфраструктуру по всему Ирану, в ближайшее время будет действовать в этом районе. Уважаемые граждане, для вашей безопасности просим как можно скорее покинуть зону, отмеченную на карте.", – говорится в сообщении.