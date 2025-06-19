Лидер "Хизбаллы": "Мы на стороне Ирана и будем действовать так, как считаем нужным"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем прокомментировал возможность присоединения США к ударам по Ирану.

Он заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа устранить верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи – это "агрессия против всех жителей региона и свободных людей".

"США ведут регион к хаосу и нестабильности. Иран имеет право на оборону", – заявил лидер "Хизбаллы".

Шейх Наим Касем также добавил, что "Хизбалла" находится на стороне Ирана и "будет действовать так, как считает нужным, против израильско-американской агрессии".

Ранее посол США в Турции и посланник США в Сирии Томас Баррак, прибывший в Бейрут, предостерег "Хизбаллу" от вступления в войну. После встречи с председателем парламента Неби Берри, союзником "Хизбаллы", ему был задан вопрос о возможном вступлении группировки в ирано-израильскую войну.

"Могу сказать от имени президента Трампа, который выразил эту мысль в разговоре со специальным представителем Стивом Виткоффом: это будет очень, очень, очень плохое решение", – сказал он.