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Ближний Восток

Лидер "Хизбаллы": "Мы на стороне Ирана и будем действовать так, как считаем нужным"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 23:17
Лидер "Хизбаллы" заявил, что организация "будет действовать против американо-израильской агрессии"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем прокомментировал возможность присоединения США к ударам по Ирану.

Он заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа устранить верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи – это "агрессия против всех жителей региона и свободных людей".

"США ведут регион к хаосу и нестабильности. Иран имеет право на оборону", – заявил лидер "Хизбаллы".

Шейх Наим Касем также добавил, что "Хизбалла" находится на стороне Ирана и "будет действовать так, как считает нужным, против израильско-американской агрессии".

Ранее посол США в Турции и посланник США в Сирии Томас Баррак, прибывший в Бейрут, предостерег "Хизбаллу" от вступления в войну. После встречи с председателем парламента Неби Берри, союзником "Хизбаллы", ему был задан вопрос о возможном вступлении группировки в ирано-израильскую войну.

"Могу сказать от имени президента Трампа, который выразил эту мысль в разговоре со специальным представителем Стивом Виткоффом: это будет очень, очень, очень плохое решение", – сказал он.

Ближний Восток
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