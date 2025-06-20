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Ближний Восток

Mehr: Шамхани выжил и написал послание Хаменеи

Война с Ираном
Иран
время публикации: 20 июня 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:52
Mehr: Шамхани выжил и написал послание Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Mehr опубликовало текст послания Али Шамхани к верховному лидеру Исламской республики Али Хаменеи.

13 июня, в первый день войны, иранские СМИ сообщали, что Али Шамхани, главный советник Хаменеи, был убит в результате израильского авиаудара.

Однако Mehr настаивает на том, что он выжил, хотя и был тяжело ранен, а теперь его состояние достаточно стабилизировалось для того, чтобы он надиктовал текст послания Хаменеи.

Текст цветистый. Ключевых фраз в нем несколько: "Я жив и готов пожертвовать собой", "Светлый день победы близок", "Имя Ирана всегда будет сиять в истории, а улыбки мучеников станут зеркалом нашего завтра".

Ближний Восток
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